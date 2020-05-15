МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" заключила договоры с "Нафтаном", БНК и Мозырским НПЗ на поставку до 9 миллионов тонн нефти с апреля по декабрь 2020 года, говорится в сообщении "Роснефти".

"В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 миллионов тонн в период с апреля по декабрь 2020 года", — говорится в сообщении.

"Роснефть" в начале апреля сообщила, что подписала контракты с белорусскими НПЗ на поставку нефти в Белоруссию с премией 5 долларов на тонну, не уточнив объёмы поставок.

Межправительственные договоренности между РФ и Белоруссией предусматривают ежегодные беспошлинные поставки нефти из России в Белоруссию в объеме 24 миллиона тонн, из которых 18 миллионов перерабатываются на белорусских НПЗ. Еще 6 миллионов тонн нефти Белоруссия с 2017 года имеет право реэкспортировать с зачислением пошлин в свой бюджет. Однако с начала 2020 года и почти весь первый квартал оба НПЗ в Белоруссии работали с загрузкой в 50% из-за того, что стороны с конца 2019 года не могли договориться о долгосрочных контрактах из-за ценовых разногласий.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, Россия снизила экспорт нефти в Белоруссию в январе-апреле 2020 года в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 2,515 миллиона тонн. При этом в апреле из России в Белоруссию было поставлено 1,478 миллиона тонн нефти. Согласно графику, во втором квартале 2020 года Россия должна поставить в Белоруссию 6,073 миллиона тонн нефти. Поставки в первом квартале составили 1,037 миллиона тонн.

В первом квартале поставлять нефть в Белоруссию начали нефтяные компании, входящие в группу "Сафмар". В марте премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону возобновление поставок российской нефти в полном объёме.