МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" продолжит разработку новых месторождений несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, говорится в презентации компании.

"Подходы "Роснефти" к сокращению добычи: выбор активов для сокращений на основе экономической эффективности; продолжение разработки новых месторождений", — говорится в презентации.

"Роснефть" в рамках выполнения сделки ОПЕК+ планирует ограничивать дебит скважин без их консервации, также говорится в презентации.

"Эффективное управление фондом скважин: Ограничение дебитов без консервации скважин", — отмечается в презентации.

Компания также намерена управлять фондом скважин с помощью периодической эксплуатации и оптимизации программы геолого-технических мероприятий на действующем фонде.