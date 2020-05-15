МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Убыток "Роснефти" по РСБУ в первом квартале составил 1,838 миллиарда рублей против прибыли в 101,76 миллиарда рублей годом ранее, говорится в материалах компании.

Выручка в годовом выражении снизилась на 16,2%, до 1,427 триллиона рублей, валовая прибыль уменьшилась на 37,8%, до 319,421 миллиарда рублей.

"В отчетном квартале отрицательная чистая прибыль (приходящаяся на акционеров — ред.) составила 156 миллиардов рублей (два миллиарда долларов), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 миллиардов рублей) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу)", — поясняет компания.