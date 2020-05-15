МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в первом квартале текущего года сократилась в 5,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,061 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании уменьшилась на 20,6% и составила 145,776 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась в 2,5 раза — до 21,659 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.