МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" в связи с обязательствами в рамках соглашений ОПЕК+ ожидает снижения своей добычи нефти по итогам текущего года на 24 миллиона тонн относительно бизнес-плана, а в будущем году — на 33 миллиона, заявил первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров в ходе телефонной конференции.

"Уровень снижения добычи на 2020 год составит порядка 24 миллионов тонн, на 2021 год — порядка 33 миллионов тонн относительно утвержденного бизнес-плана, также мы ожидаем снижения в 2022 году с учетом того, что соглашение (в рамках ОПЕК+ ред.) выходит на территорию 2022 года", — сказал Федоров.