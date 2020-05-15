МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" является самым крупным бенефициаром текущего ослабления рубля, оно позитивно повлияло на долговую нагрузку компании, заявил директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов в ходе телефонной конференции.

"По… вопросу о влиянии девальвации рубля на снижение долга, я бы хотел начать ответ с того, что у компании максимально сбалансированный чистый долг и общий долг, 50% долга совокупного у нас в валюте, 50% в рублях. И имея 50% как бы в более мягкой валюте, да, мы платили чуть выше процентную ставку, но это позволило нам в первом квартале, в результате девальвации, ослабления рубля до 77 рублей, более 20% сумма долга выраженная в долларах, сумма долга именно рублевая, она сократилась", — сказал Баранов.

"Если посчитать, то это будет более 4 миллиардов долларов, менее 5 миллиардов долларов… Среди всех крупнейших экспортеров России… доля рублевого долга у "Роснефти" максимальная. Соответственно, мы являемся самыми крупными бенефициарами текущего ослабления курса рубля", — отметил он.