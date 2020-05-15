МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", сообщается в материалах компании.

Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено 15,939 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 3,211 миллиарда. Таким образом, общая сумма выплат может составить 19,151 миллиарда рублей.

Годовое собрание акционеров компании состоится 24 июня в заочной форме. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 6 июля.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". На выплату дивидендов по обыкновенным акциям компания направила 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.