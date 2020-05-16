МИНСК, 16 мая — ПРАЙМ. Нефть из первой партии саудовской нефти начнет поступать в субботу днем на нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан" в Витебской области Белоруссии, сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Сегодня днем из Клайпеды (порт в Литве — ред.) на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью из 60 цистерн", — говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости. Он уточнил, что этим составом прибудет 3,6 тысячи тонн.

В конце апреля Тищенко сообщил, что Минск закупил первую партию нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco с транспортировкой по морю через порт в Клайпеде. Объем этой партии составляет 87 тысяч тонн.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ — по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около 2 миллионов тонн нефти.

Поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн. В начале мая первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой заявил, что правительство намерено продолжать работать над закупками нефти, альтернативной российской, в том числе с США и Саудовской Аравией.