ПРАГА, 17 мая — ПРАЙМ. Компании России и Китая, подавшие заявки на участие в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы" в Чехии, могут быть отстранены от конкурса, сообщило сетевое издание Denik N.

"Правительство одобрило тайный документ, который из достройки АЭС "Дукованы" может исключить Россию и Китай", — написало издание. В материале сообщается, что "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".

Как отмечает СМИ, вице-премьер Чехии и глава минпромторга Карел Гавличек, информируя 27 апреля журналистов, что правительство на очередном заседании рассмотрело вопрос о расширении АЭС "Дукованы", умолчал о некоторых деталях. "Кабинет премьера Андрея Бабиша в связи с крупнейшим заказом дополнительно одобрил еще один документ, о котором никто не говорил и в открытом доступе о нем нет никаких упоминаний", — указывает издание. Речь, по данным источника издания, идет о том, что из тендера могут быть исключены компании из РФ и КНР как якобы представляющие угрозу национальной безопасности республики.

В ноябре 2019 года чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении правительства начать в 2029 году строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", который должен быть готов к 2036 году и заменит один из старых блоков станции. Фирма-поставщик должна быть выбрана на основе тендера до конца 2022 года. Цена нового энергоблока составит около 140-160 миллиардов крон (около 6,1-7 миллиардов долларов).

В свою очередь Гавличек ранее сообщал журналистам, что в течение ближайших пяти лет должна начаться дискуссия о расширении другой чешской АЭС — "Темелин".

Инвесторами строительства новых блоков должны стать специально созданные дочерние фирмы компании CEZ, причем в случае необходимости CEZ могла бы одну из них передать государству.

Для участия в тендере на строительство нового энергоблока еще в начале 2018 года подали заявки шесть фирм: "Росатом", французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил журналистам 9 июля 2019 года намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы". В феврале 2020 года в Праге были проведены консультации с представителями этих фирм.