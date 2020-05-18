МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total отказалась от покупки активов американской Occidental в Гане, сообщается в пресс-релизе компании.

Total объяснила свое решение нестабильной обстановкой на рынке, а также приостановкой работы Anadarko в Гане.

"Решение отказаться от покупки активов в Гане предоставит компании возможность контроля над объемами капиталовложений в этом году и обеспечит финансовую гибкость, чтобы подстроится под неопределенность и перспективы нынешней ситуации", — приводятся в релизе слова главы Total Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).

Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum в прошлом году купила своего конкурента Anadarko Petroleum Corporation. Сделка стоимостью 55 миллиардов долларов была завершена в августе. При этом еще до закрытия сделки Occidental договорилась с Total о продаже ей активов Anadarko в Алжире, Гане, Мозамбике и Южной Африке за 8,8 миллиарда долларов.

При этом продажа активов Anadarko в Гане была запланирована после завершения сделки в Алжире. Однако Occidental сообщила Total, что в рамках договоренности с алжирскими властями не сможет продать свои активы в этой стране.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке сжиженного природного газа (СПГ) среди частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания владеет 19,4% акций российского независимого производителя газа "Новатэк", а также 20-процентной долей в его проекте "Ямал СПГ" и 10-процентной долей в проекте "Арктик СПГ-2".

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.