АЛМА-АТА, 18 мая — ПРАЙМ. Сокращение добычи ОПЕК+ с июля планируется в 18% от октября 2018 года, но более точные решения альянс примет на заседании в июне, считает заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Минэнерго Казахстана ранее в связи с этим сообщало, что республика сократит добычу нефти в мае-июне на 390 тысяч баррелей в сутки.

"На два месяца страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении на 23%, в дальнейшем обсуждается, что эти сокращения будут смягчены, они составят 18% от уровня октября 2018 года. Вместе с тем никто не знает, как будут себя вести спрос и предложение. Я думаю, более точные решения и прогнозы будут обсуждены на июньской встрече между странами ОПЕК+, и конкретные решения будут там приниматься", — сказал он в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос о параметрах сокращения добычи странами ОПЕК+ с июля.

По его словам, "в целом все члены ОПЕК+ на предыдущем решении в апреле поддержали инициативу о необходимости продолжения данных мероприятий".