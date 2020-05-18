МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Россия будет строго соблюдать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сообщил агентству Блумберг министр энергетики РФ Александр Новак.

"Россия будет исполнять сокращения добычи нефти строго согласно сделке ОПЕК+", — пишет агентство, ссылаясь на слова министра.

Новак также отметил, что рынок нефти возвращается к норме, а мировой спрос на сырье восстанавливается.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.