МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Председатель правления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс назвал падение мировых цен на нефть "набатным колоколом" для России. Об этом он заявил в интервью журналу Forbes.

По мнению Чубайса, нефть — это "хребет" российской экономики. Обвал цен на это сырье в очередной раз указывает на необходимость менять структуру экономики страны.

"Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", — сказал глава "Роснано".

Он напомнил также, что нефтяные цены даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше отметки в $40 за баррель.

"Чудесно, у нас в этом году бюджет рассчитан исходя из $42,5. Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики", — считает Чубайс.

По его мнению, для выхода из кризиса России необходимо сосредоточиться на развитии инновационной экономики.

"Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете", — добавил он.