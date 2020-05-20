ВАШИНГТОН, 20 мая /ПРАЙМ/. Нефть марки WTI в связи с возвращением американской экономики к нормальной жизни будет торговаться в коридоре 30-50 долларов за баррель до конца года, компании США смогут вернуться к прежнему уровню добычи, таким прогнозом с РИА Новости поделился экс-советник министра энергетики и глава программы в Университете Хьюстона США Чарльз Макконнелл.

"Мы знаем, что причиной волатильности стали серьезные внешние факторы. Я не думаю, что до конца года мы увидим цену нефти выше 50 долларов за баррель. Я думаю, что реалистичный прогноз — цена нефти в коридоре 30-50 долларов за баррель", — сказал он.

По словам Макконнелла, интересно будет в этом контексте следить за тем, насколько США готово вернуться к прежней жизни и от этого будет зависеть объём добычи и стоимость нефти.

"Мы по-прежнему страдаем от переизбытка. Сейчас мы добываем нефти на 70% меньше, чем могли бы", — сказал он.

Макконнел подчеркнул, что скорость возвращения американской добычи к докризисным показателям, а также стоимость нефти будет зависеть от появления вакцины от COVID-19.

"Кто-то говорит, что удар по спросу нанесён серьёзный, и он не скоро восстановится. Я так не считаю. Я думаю, что он вернётся к прежним объемам. Я верю, что у нас будет проведена вакцина до конца года, я правда верю в это. Это вернёт веру в экономику, станет причиной восстановления. В этом случае реалистичный сценарий, что добыча вернется к докризисному уровню", — подытожил он.

Нефть марки WTI с поставкой в июне и июле торговалась во вторник в "зеленой зоне" (WTI — росла на 0,28%, до 31,74 доллара за баррель) на фоне роста надежд на стабилизацию экономической ситуации, которая приведет к восстановлению баланса между спросом и предложением.

В середине апреля, несмотря на сделку, достигнутую ОПЕК+ о сокращении добычи, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.