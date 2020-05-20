МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea по итогам первого квартала 2020 года зафиксировала чистый убыток в размере 90 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Компания сравнивает этот показатель со своими первыми после объединения активов Wintershall и Dea в единую структуру финансовыми результатами за май-июнь 2019 года, в этот период она зафиксировала чистую прибыль на уровне 133 миллионов евро. Немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана 1 мая 2019 года объявили о завершении сделки по слиянию своих нефтегазовых активов — Wintershall и DEA — в новую объединенную компанию Wintershall Dea.

При этом скорректированный чистый убыток Wintershall Dea по итогам отчетного периода составил 78 миллионов евро против скорректированной чистой прибыли (агрегирует данные по Wintershall и DEA до объединения) в 320 миллионов евро в первом квартале 2019 года. Показатель EBITDAX (прибыль компании до вычета налогов, процентов, амортизации и затрат на геологоразведочные работы) в отчетном периоде снизился на 42% по сравнению с аналогичным общим показателем Wintershall и DEA первого квартала прошлого года — до 481 миллиона евро.

Применяя аналогичное сравнение, операционный денежный поток Wintershall Dea снизился на 14% год к году, до 502 миллионов евро, капзатраты — на 5%, до 333 миллионов евро, свободный денежный поток — вырос на 16%, до 137 миллионов евро. Выручка компании по итогам первого квартала достигла 1,108 миллиарда евро.

"Смотря на первый квартал 2020 года, можно сказать, что ситуация на рынках нефти и газа стала еще более сложной. Однако, мы хорошо позиционированы, чтобы справиться со штормом, учитывая нашу низкую себестоимость, наш портфель газовых активов, стабильный денежный поток от сектора midstream", — прокомментировал результаты глава компании Марио Мерен.

Wintershall Dea является крупнейшим в Европе независимым производителем газа и нефти. Компания была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. Доля LetterOne в Wintershall DEA составляет 33%, BASF — 67%, но позднее ее можно будет увеличить до 72,7%.