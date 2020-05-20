МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократилась на 100 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча составила 11,775 миллиона баррелей в сутки.

Более точные данные о добыче управление сообщает в своем ежемесячном отчете с разницей в два месяца. Так, уточненный показатель за март станет известен в конце мая. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки, в январе 2020 года — 12,746 миллиона баррелей, в феврале — 12,833 миллиона баррелей в день.

Минэнерго США 12 мая в ежемесячном краткосрочном прогнозе понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,69 миллиона баррелей. На 2021 год прогноз также был снижен — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей.