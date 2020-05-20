МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена нефти Urals в Европе продолжает расти: за месяц стоимость российской марки поднялась на почти 16 долларов на северо-западе и на чуть более 17 долларов на юге — до 33,47 и 34,27 доллара за баррель соответственно, сообщает международное ценовое агентство Argus.

"Цена на партии Urals в Северо-Западной Европе 19 мая выросла на 2,75 доллара за баррель к уровню 20 апреля до премии в 1 доллар за баррель… относительно Североморского датированного (Brent — ред.)… В абсолютном выражении Urals подорожал на 15,96 доллара за баррель вслед за эталоном, до 33,47 доллара за баррель", — сообщает агентство.

Отмечается, что российская марка традиционно торгуется с дисконтом к Brent, однако с конца апреля Urals продается дороже североморского эталона впервые с ноября 2019 года. А 7 мая премия Urals к Brent на северо-западном рынке Европы достигла рекордных 1,55 доллара за баррель, что является рекордом за всю историю мониторинга цен Argus c сентября 1994 года.

"Партии Urals объемом по 80 тысяч в Средиземноморье за месяц подорожали на 3,8 доллара за баррель относительно Североморского датированного, до премии 1,8 доллара за баррель…. Это стало максимальным уровнем с ноября 2019 года. В абсолютном исчислении сорт подорожал за этот период на 17,01 доллара за баррель вслед за эталоном, до 34,27 доллара за баррель", — также отмечается в материале.

Агентство поясняет, что цены на Urals на рынке Европы растут на фоне заметного снижения отгрузок. Ожидается, что экспорт марки из морских портов в мае снизится на 773 тысячи баррелей в сутки (3,04 миллиона тонн) относительно апреля, до 1,32 миллиона баррелей в сутки (5,68 миллиона тонн).

"Все майские партии Urals уже проданы, и участники рынка ожидают начала торгов июньскими объемами на текущей неделе. Предложение нефти в следующем месяце вновь ожидается на пониженном уровне", — заключается в материале.