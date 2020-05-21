МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Импорт нефти в Японию в апреле 2020 года упал на 6,3% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные минфина Японии.

Предварительные данные показали, что в апреле Япония импортировала 3,1 миллиона баррелей сырой нефти в день.

Импорт сжиженного газа (СПГ) в Японию в отчетном месяце снизился на 8,8% в годовом выражении и составил 5,132 миллиона тонн.

При этом импорт угля в апреле вырос на 8,1% — до 9,134 миллиона тонн.