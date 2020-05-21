МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ уточнило данные по объему добычи нефти в стране по итогам 2019 года: показатель составил 561,2 миллиона тонн, показав рост на 0,9% относительно 2018 года, сообщает ведомство.

"По итогам 2019 г., объем национальной добы­чи нефтяного сырья вырос относительно 2018 г. на 5,2 млн т (+0,9%) и составил в абсолютном выраже­нии 561,2 млн т", — говорится в сообщении.

Ранее Минэнерго сообщало, что добыча нефти по итогам 2019 года в России выросла по сравнению с 2018 годом на 0,8% — до 560,2 миллиона тонн.

Также ведомство уточняет, что на начало года добычу нефти и газо­вого конденсата (нефтяного сырья) на территории России осуществляли 292 организации, имеющие лицензии на право пользования недрами. "В том числе: 105 организаций, входящие в структуру 11 верти­кально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), на долю которых, по итогам года, суммарно пришлось 84,7% всей национальной нефтедобычи; 184 независимые добывающие компании, не входя­щие в структуру ВИНК; 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции (операторы СРП)", — отмечает Минэнерго.

В конце апреля министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным говорил, что Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года из-за сделки ОПЕК+.

Ранее Новак говорил, что все российские нефтяные компании подтвердили механизм распределения квоты страны на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, снижение будет пропорциональным с уровня февраля 2020 года в 10,5 миллиона баррелей в сутки и составит 19%.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.