МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Роснефтегаз" снизил долю в "Роснефти" с 50% плюс одна акция до 40,4%, перестав быть контролирующим акционером компании, при этом "дочка" "Роснефти" ООО "РН-НефтьКапиталИнвест" стала владельцем 9,6% акций нефтяной компании, говорится в материалах "Роснефти".

"Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента…: снижение доли участия в эмитенте", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что доля, которой владеет "Роснефтегаз", снизилась с 50,00000001% до 40,4%. Изменение произошло 28 марта 2020 года.