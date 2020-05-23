МОСКВА, 22 мая /ПРАЙМ/. Добыча нефти в США к 20 мая упала примерно на 20% с пикового мартовского уровня, что практически равно тому объему добычи нефти, который обязались сократить РФ и Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+, сообщила газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой Wood Mackenzie.

"Genscape, подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie, сообщила, что добыча (нефти в США — ред.) к 20 мая упала почти на 20%, или на 2,3 миллиона баррелей в день, с пикового уровня марта в 13,24 миллиона", — пишет газета. Отмечается, что такое падение практически равно оговоренным объемам снижения добычи Россией и Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+.

В среду минэнерго США сообщило, что добыча в стране за неделю по 15 мая сократилась на 100 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки, в январе 2020 года — 12,746 миллиона баррелей, в феврале — 12,833 миллиона баррелей в день. При этом ранее минэнерго уже понизило свои прогнозы по добыче: в 2020 году — на 70 тысяч баррелей в сутки, до 11,69 миллиона баррелей, в 2021 году — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей.

ОПЕК+ договорилась в апреле о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Крупнейшее сокращение придется именно на эти два государства — сначала на 2,508 миллиона баррелей в сутки, до 8,492 миллиона, затем — на 2,007 миллиона, до 8,993 миллиона.