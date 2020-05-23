МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК.

"Правительству обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения COVID-19 на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.