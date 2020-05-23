В России берут на контроль уровень снижения риска COVID-19 у вахтовиков ТЭК
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил усилить контроль за работой по снижению риска заражения коронавирусом среди вахтовиков, работающих в ТЭК.
"Правительству обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения COVID-19 на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса", — отмечается в перечне поручений.
Срок исполнения поручения – 15 июня, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/energy/20200523/831501882.html