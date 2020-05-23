МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил включить в перечень системообразующих организаций нефтесервисные предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей в год, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся включения в перечень системообразующих организаций нефтесервисных предприятий с выручкой более одного миллиарда рублей в год", — отмечается в сообщении.

Кроме того, глава государства поручил субсидировать процентные ставки по кредитам компаний тепло- и электроэнергетики на обеспечение оборотных средств. Также кабмину поручено обеспечить для компаний электроэнергетики и теплоснабжающих организаций мораторий в 2020-2021 годах "на принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1 января 2020 года условия ведения ими предпринимательской деятельности".