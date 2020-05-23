МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Заместитель министра нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния заявил, что будет временно исполнять обязанности представителя страны в ОПЕК после кончины Каземпура Ардебили.

Ранее 16 мая министерство нефти Ирана сообщило, что Ардебили, являвшийся последние семь лет делегатом страны в ОПЕК, скончался после кровоизлияния в мозг.

"Сейчас я являюсь временным представителем. Несколько дней назад была встреча, и мы должны были объявить об этом (ОПЕК). Есть работа, и кто-то должен ее выполнять. И я, и (министр нефти Бижан Зангане) активно ищем того, кто будет представителем, но в то же самое время, пока этот выбор не будет сделан, я буду временно исполняющим обязанности", — сообщил Заманиния в интервью агентству S&P Global Platts.

По его словам, на должность представителя Ирана в ОПЕК в настоящее время рассматриваются семь-восемь кандидатов.