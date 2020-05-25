МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минэнерго России оценивает сохраняющийся профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, надеется на баланс рынка в июне-июле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с текстом выступления министра энергетики РФ Александра Новака на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и принимавший участие в заседании.

"На самом деле в настоящее время еще профицит на рынке, предложение над спросом от 7 до 12 миллионов баррелей в сутки, но мы надеемся, что в июне месяце с учётом продолжающегося роста спроса мы выйдем в нулевой баланс, в июне, в июле, вот в этот период, рынок сбалансируется", — процитировал министра источник.

Минэнерго России видит восстановление спроса на нефть в мире в мае примерно на пятую часть от пришедшегося на апрель минимума, падение замедлилось до 20% от уровня прошлого года, сообщил источник.

"Мы отмечаем уже сейчас, в мае, первые признаки восстановления спроса по мере снятия ограничительных мер. Во многих странах сейчас снимаются активно ограничительные меры, это действительно даёт увеличение спроса. Мы видим, что спрос восстановился по отношению к худшему периоду, который был в апреле, примерно на 20%. Если спрос на нефть падал в апреле примерно на 25-27%, сегодня спрос находится примерно на уровне минус 20% по отношению к прошлому году", — процитировал министра источник.

В минэнерго РФ добавляют, что страны вне ОПЕК+, в том числе США, Канада и Норвегия, уже сократили добычу нефти на 3,5-4 миллиона баррелей в сутки, а предложение на рынке нефти в настоящий момент уже сократилось на 14-15 миллионов баррелей в сутки, сообщил источник.

"Мы также мониторим по другим странам, которые не входят в ОПЕК+. Там тоже сокращение составило примерно в этот период 3,5-4 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, такие страны, как США, Канада, Норвегия", — процитировал источник слова из доклада Новака.

"Таким образом, с рынка ушло примерно 14-15 миллионов баррелей в сутки, и это существенно с учетом роста спроса улучшило ситуацию по балансировке", — добавил он.

Минэнерго видит, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки, добавил источник.

"Заработала сделка ОПЕК+, которая была подписана 12 апреля, и Россия вышла на целевой показатель, по которому мы договорились — это 2 миллиона баррелей в сутки сокращения", — процитировал министра источник.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В конце апреля Новак комментировал фактическое сокращение добычи нефти Россией и его механизм. По его словам, оно будет осуществляться с уровня февраля 2020 года в 10,5 миллиона баррелей. Из этого следует, что с февральской отметки до целевого показателя ОПЕК+ в 8,492 миллиона баррелей в сутки в мае-июне Россия должна была снизить добычу примерно на 19%, то есть примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.