МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ рассчитывает на восстановление баланса на рынке нефти в июне-июле, пока профицит предложения оценивается в 7-12 миллионов баррелей в сутки, сообщает российской энергетическое ведомство со ссылкой на слова его главы Александра Новака.

"Глава Минэнерго России отметил, что с рынка уже ушло около 14-15 миллионов баррелей в сутки с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах. Пока профицит составляет около 7-12 миллионов баррелей в сутки, но Минэнерго России рассчитывает, что в июне-июле рынок сбалансируется благодаря росту потребления", — сообщается в релизе по итогам участия Новака в заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика".

По словам главы Минэнерго, спрос на нефть остается и в мае на низком уровне, но он восстановился по отношению к апрелю примерно на 20%. "Несмотря на тяжелую ситуацию, отрасль продолжает работать. Мы видим также, что на автобензин с начала года цены не изменились, на дизель рост составил с начала года всего 1,5%", — сказал министр.

В то же время Минэнерго отмечает падение мировых цен и на газовом рынке. По оценке ведомства, на внутреннем рынке поставки газа конечным потребителям снизились примерно на 10%. Потребление газа в электроэнергетике снизилось на 11%, по теплоснабжению – на 13%, населением – на 9%.

"В угольной отрасли также отмечается снижение и мирового спроса, и цен по сравнению с прошлым годом. Поставки угля на внутренний рынок сократились на 9,4%, на экспорт – на 9,1%. Среднесуточная добыча снизилась на 11,1%. Основное падение экспорта идет в западном направлении, в восточном направлении в целом сохраняются прежние показатели", — также приводятся в сообщении слова министра.