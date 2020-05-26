МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 18%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"Россия обогнала Саудовскую Аравию в качестве основного поставщика сырой нефти в Китай в апреле, импорт вырос на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — говорится в сообщении.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в апреле импорт нефти в Китай снизился на 7,5% в годовом выражении — до 9,84 миллиона баррелей в сутки, пишет агентство. Объем поставок из Саудовской Аравии в апреле упал на 18% в годовом выражении и составил 5,16 миллиона тонн, или 1,26 миллиона баррелей в сутки. Россия в отчетном месяце поставила 7,2 миллиона тонн (1,75 миллиона баррелей в сутки), что на 17,7% больше чем годом ранее.

Рейтер отмечает, что при этом импорт за первые четыре месяца года вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как китайские НПЗ пользуются преимуществами падения цен на нефть.