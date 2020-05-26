МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики России Александр Новак во вторник проведет очередную встречу с представителями российских нефтяных компаний, чтобы обсудить сделку ОПЕК+, сообщил РИА Новости знакомый с планами проведения встречи источник.

"Да, сегодня будет встреча", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Новак ранее неоднократно говорил, что проводит подобные встречи с нефтяниками по мониторингу сделки ОПЕК+ на регулярной основе еженедельно.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке нефти и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции.