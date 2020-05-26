МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В Кремле считают успешной сделку ОПЕК+, дальнейшие действия будут зависеть от развития ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно. В самом начале мы предостерегали от поспешных выводов, от эмоциональных выводов. Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенные перспективы, и эффективность этой сделки также проявляется с перспективой….В любом случае можно констатировать что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетическом рынке", — ответил он на вопрос о том, считают ли в Кремле успешной сделку по ОПЕК+.

Формат, в котором будет согласовываться общенациональный план по восстановлению экономики, пока неясен, конкретных дат проведения заседания Госсовета пока тоже нет, ответил Песков на вопрос журналиста.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.

"Пока нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока каких-то наметок по проведению Госсовета нет. Возможны разные форматы его проведения, но точного времени я пока вам дать не могу, оно неизвестно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, когда состоится заседание Госсовета на котором, возможно, будет согласовываться общенациональный план по развитию экономики.