МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США увеличивают географию поставок нефти в Европу. Первая партия американского сырья отгружена для Белоруссии, Украина получила 80 тысяч тонн нефти сорта WTI.

Однако из-за падения добычи в США американская нефть не имеет перспектив стать альтернативой российскому сорту Urals на рынке Европы.

НЕФТЬ ОТ ПОМПЕО

США отгрузили первую партию нефти в Белоруссию. Ожидается, что в начале июня танкер NS Captain доставит в литовский порт Клайпеда 80 тысяч тонн американской нефти сорта Bakken. Из Клайпеды нефть по железной дороге будет доставлена на белорусский НПЗ в Новополоцке.

Во время визита в Минск 1 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео обещал президенту Александру Лукашенко обеспечить все потребности Белоруссии в нефти. Визит госсекретаря состоялся во время конфликта между российскими нефтяниками и "Белнефтехимом" из-за разногласий по поводу цен на нефть для белорусских НПЗ. Конфликт удалось разрешить, но Лукашенко дал поручение правительству обеспечить диверсификацию поставок нефти в Белоруссию.

По словам министра иностранных дел РБ Владимира Макея, сотрудничество с США в нефтяной сфере рассматривается как существенный элемент энергетической безопасности государства, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны.

Белоруссия стала вторым государством на постсоветском пространстве, куда США начали поставлять нефть.

WTI ДЛЯ КРЕМЕНЧУГА

На прошлой неделе танкер UMLMA впервые доставил в Одессу 80-тысячную партию американской нефти эталонного сорта WTI.

Поставки американской нефти на Украину начались еще в прошлом году. В июле 2019 года танкер Wisdom Venture доставил а Одессу 80 тысяч тонн нефти сорта Bakken. Покупателем стала "Укртатнафта", принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому, спонсору нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Из Одессы нефть по трубопроводу была прокачена на принадлежащий "Укртатнафте" Кременчугский НПЗ — единственное сохранившееся на Украине нефтеперерабатывающее предприятие.

"Украинская нефтепереработка восстанет из пепла при новом президенте Зеленском. Вне сомнений, Украина станет новым рынком для Соединенных Штатов", — восторженно заявил трейдер одной крупной европейской компании, которого процитировало агентство Reuters.

После начала поставок американской нефти в Одессу западные эксперты и СМИ вдруг заговорили о возрождении нефтеперерабатывающей отрасли Украины, которая разрушалась на протяжении последних 30 дет. Сейчас из шести НПЗ, доставшихся незалежной Украине от "тоталитарного" Советского Союза, работает только один Кременчугский завод, мощности которого используются менее чем на четверть.

Собственная добыча — немногим более 2 млн т/г — не может обеспечить сырьем даже один НПЗ, поэтому Украина вынуждена импортировать нефть. В 2019 году импорт составил 790,6 тысячи тонн. Из этого объема 76% поставил Азербайджан, свыше 22% — США, около 2% — другие страны.

В первом квартале этого года поставки нефти на Украину значительно выросли, достигнув 180,7 тысячи тонн, что на 22,7% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Азербайджан остался крупнейшим поставщиком, но его доля снизилась в два раза — до 38%. На второе место вышла охваченная войной Ливия — около 32%. Нефть из этой страны поставлялась через ливанские подставные компании. На США пришлось немногим более 30% поставок.

НЕФТЯНАЯ ЭКСПАНСИЯ США В ЕВРОПУ

В январе 2016 года — сразу после отмены запрета на экспорт нефти из США — поставки американской нефти в Европу составляли всего 43 тыс. барр./сут. В последующие годы на фоне роста добычи сланцевой нефти поставки энергоносителей из США в Европу быстро росли. По данным ВР World Energy Statistical Review, поставки американской нефти на европейский рынок в 2017 году достигли 10,8 млн тонн (216 тыс. барр./сут.), а в 2018 — 29,2 млн тонн (584 тыс барр./сут.).

В апреле прошлого года попадание хлороорганики в экспортный трубопровод "Дружба" привело к загрязнению большого количества нефти и сокращению поставок российского сорта Urals на европейский рынок. В результате, вырос спрос на альтернативные сорта — американские в первую очередь. Уже в мае 2019 года экспорт нефти из США в Европу вырос до 600 тыс. барр./сут., а в сентябре превысил 900 тыс. барр./сут., что больше, чем предложение BFOET (Brent, Forties, Oseberg, Ecofisk, Troll). Эти североморские сорта образуют эталон Dated Brent, который используется для формирования спотовых цен на другие сорта, поставляемые в Европу — прежде всего на российский Urals.

После загрязнения нефти в "Дружбе" многие участники рынка начали рассматривать американскую нефть в качестве "надежной альтернативы" Urals. Кроме того, угроза введения американских санкций против покупателей российской нефти также влияет на предпочтения европейских покупателей.

Ценовое агентство Argus Media еще в феврале 2019 года добавило американский WTI в расчет нового эталонного сорта New North Sea Dated. По планам этого агентства с пропиской в Лондоне, New North Sea Dated должен заменить Dated Brent в качестве эталона на европейском рынке нефти. Таким образом, американцы получают возможность влиять на формирование нефтяных цен в Европе.

Другое ценовое агентство S&P Platts также рассматривало возможность включения стоимости американских сортов в ценовую формулу, используемую для расчета котировок Dated Brent, но отказалось от этого необдуманного шага.

Оба агентства отказались от включения Urals в ценовую формулу, несмотря на то, что Россия поставляет в Европу значительно больше нефти, чем США.

Попытки России создать собственный эталон на основе поставочного фьючерсного контракта на Urals, успехом не увенчались. Цена на российскую нефть по-прежнему намертво привязана к западному эталону — неважно, как он называется — Dated Brent или New North Sea Dated.

АЛЬТЕРНАТИВА URALS ОКАЗАЛАСЬ НЕНАДЕЖНОЙ

Обвал нефтяных цен в начале марта заставил американцев сократить добычу. Добыча в США на прошлой неделе составила 11,5 млн барр./сут. — на 1,6 млн барр./сут. меньше по сравнению с максимальным показателем, достигнутым в конце февраля этого года.

Количество действующих буровых установок и операций ГРП продолжает сокращаться, поэтому снижение добычи в США еще не достигло дна.

Падение добычи лишает США возможности экспортировать нефть в объеме, необходимом для обеспечения потребностей европейцев. По предварительным данным, в мае поставки американской нефти в Европу упадут до самого низкого уровня с августа 2017 года — менее 300 тыс. барр./сут.

В Минске и Киеве напрасно надеются на США как на надежную альтернативу России, в качестве поставщика нефти. "Белнефтехиму" и "Укртатнафте" следует позаботиться о других источниках поставок сырья, поскольку поставки американской нефти скоро могут прекратиться полностью.

Обвальное падение поставок американской нефти в Европу делает бесперспективным использование New North Sea Dated в качестве эталонного сорта. Argus Media должна исключить WTI из ценовой формулы для расчета котировок нефтяного эталона, если не хочет потерять доверие участников нефтяного рынка.