МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Экспорт нефти из РФ через порты в июне может снизиться на 81 тысячу баррелей в сутки (620 тысяч тонн) по сравнению с маем, до 2,04 миллиона баррелей в сутки (8,42 миллиона тонн), что станет минимальным объемом экспорта с декабря 2014 года, когда поставки составили 1,78 миллиона баррелей в сутки (7,6 миллиона тонн), сообщает международное ценовое агентство Argus со ссылкой на позиционный график отгрузок.

"Экспорт Юралс в следующем месяце сократится еще на 13,5 тысяч баррелей в сутки (240 тысяч тонн) относительно мая, до 1,3 миллиона баррелей в сутки (5,44 миллиона тонн). Поставки смеси ВСТО уменьшатся на 88 тысяч баррелей в сутки (460 тысяч тонн) после рекордных отгрузок в мае, до 677 тысяч баррелей в сутки (2,74 миллиона тонн)", — сообщает агентство.

Как отмечает Argus, производители вынуждены делать выбор между загрузкой собственных НПЗ, продажами на внутреннем рынке и экспортом нефти в условиях сокращения добычи по новому соглашению ОПЕК+. По предварительным данным, суммарная загрузка российских заводов в июне может сократиться на 122 тысячи баррелей в сутки (1,12 миллиона тонн), до минимальных показателей за последние 10 лет — 4,4 миллиона баррелей в сутки (18,09 миллиона тонн), на фоне невысокого спроса на нефтепродукты, заключает агентство.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета выступает октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке нефти и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. Ряд участников альянса не исключал возможности корректировки параметров сокращения на этой встрече, в частности в минэнерго Казахстана говорили, что на ней возможны более точные решения на период с июля. Министр энергетики РФ Александр Новак на этой неделе оценил текущий профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, достижение баланса он ожидает в июне-июле благодаря росту потребления.