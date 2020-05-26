МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, хотя и всё меньшими темпами, в то время как трейдеры продолжают ожидать сокращения её добычи в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14%, до 35,58 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,5%, до 33,75 долларов за баррель. При этом утром WTI прибавляла более чем 3%.

Трейдеры отыгрывают новости о том, что страны ОПЕК+ выполняют свои обязательства. Так, инвесторы обратили внимание на сделанные в понедельник заявления источника, который сказал РИА Новости, что минэнерго РФ видит, что Россия вышла на целевой показатель в рамках соглашения ОПЕК+, сократив обещанные 2 миллиона баррелей добычи нефти в сутки. Кроме того, минэнерго РФ сообщило, что рассчитывает на восстановление "баланса" на рынке нефти в июне-июле.

"Текущее восстановление цен на нефть обусловлено соображениями предложения. Мировые страны-производители нефти ОПЕК+ более чем оправдывают ожидания сокращения добычи на 9,7 миллиона баррелей", — сказал агентству Рейтер нефтяной брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

С другой стороны, страны по всему миру продолжают снимать ограничительные меры, принятые ими ранее в ответ на распространение нового коронавируса, что способствует восстановлению спроса на сырье.