МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19, однако "хоронить" сланцевую отрасль слишком рано, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).

По данным агентства, в США в 2020 году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике — более чем на 25% по сравнению с 2019 годом в основном из-за нефтегазового сектора.

"Шок был наиболее сильным для некоторых небольших и средних североамериканских операторов, хотя "хоронить" отрасль еще слишком рано", — говорится в отчете.

"Сланцевая промышленность в целом изо всех сил старалась генерировать значительный свободный денежный поток по ценам WTI выше 50 долларов за баррель, поэтому неудивительно, что при ценах на нефть 30 долларов за баррель или меньше перспективы для многих сланцевых компаний с высоким уровнем заемных средств выглядят мрачными", — также сообщает МЭА.

Некоторые американские компании уже ищут защиты от банкротства, отмечает агентство. "Компания Whiting Petroleum (Колорадо, штат США — ред.) является первым из крупных производителей, сделавших это, и напряженность будет усиливаться для значительной части сектора. По нашим оценкам, в 2020 году расходы на добычу сланца сократятся на 50% в годовом выражении", — сообщает агентство.

Кроме того сообщается, что затраты на услуги геологоразведочных работ в сланцевой промышленности, как ожидается, снизятся на 5% по отношению к прошлому году, в основном из-за переизбытка буровых установок и насосного оборудования, а также более низких ожидаемых затрат на рабочую силу и инфляцию.