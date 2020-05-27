МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Большинство стран ОПЕК+ склонны к сохранению апрельских условий сделки, то есть смягчению сокращения добычи нефти с июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, но есть и возражения, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. По его словам, руководство ОПЕК контактирует с делегатами стран альянса по поводу уровня добычи после июня, и окончательное решение будет принято на общей встрече.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ряд участников альянса не исключал корректировки параметров сокращения на этих встречах, в частности в минэнерго Казахстана говорили, что на ней возможны более точные решения на период с июля. Министр энергетики РФ Александр Новак на этой неделе оценил текущий профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, достижение баланса он ожидает в июне-июле благодаря росту потребления.

"Ситуация такова, что, по мнению большинства делегаций, необходимо сохранить условия сделки, то есть уменьшить добычу до 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля. Возражения на этот счет имеются, общего решения пока нет. Сейчас руководство ОПЕК связывается с делегатами, представленными в формате по поводу этого вопроса, решение будет принято уже непосредственно на встрече", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, на июньской встрече ожидаются обсуждения первых результатов новой сделки. "Реакция рынка позитивная, но риски остаются, так как ситуация с коронавирусом пока неясная", — резюмировал он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.