МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Morgan Stanley повысил прогнозы по цене нефти марки Brent на третий и четвертый кварталы 2020 года на 5 долларов за баррель на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления баланса спроса и предложения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад банка.

Прогноз банка на третий квартал по цене Brent повышен до 35 долларов c 30 долларов за баррель, на четвертый квартал — до 40 с 35 долларов за баррель. В то же время банк сохранил свой долгосрочный прогноз на уровне 45 долларов за баррель.

"Мы ожидаем, что к четвертому кварталу спрос восстановится примерно до 97 миллионов баррелей в день по мере снятия ограничений в экономиках. Это значительное улучшение, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель все еще будет ниже примерно на 4 миллиона баррелей в сутки", — цитирует агентство экспертов банка.

Кроме того, на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК и не-ОПЕК банк в четвертом квартале 2020 и первом квартале 2021 года ожидает дефицита нефти на рынке в размере 4-6 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть обрушились в марте и апреле после распада предыдущей сделки ОПЕК+ и на фоне пандемии коронавируса, которая сильно ударила по спросу на сырье. При этом в мае цены на "черное золото" восстанавливаются по мере снятия карантинных ограничений по всему миру и постепенного оживления спроса.