МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Участники соглашения ОПЕК+ в мае выполнят его условия на 90% или более, а уровень выполнения сделки в июне может превысить 100%, полагает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Мы ожидаем, что по результатам за май уровень выполнения соглашения окажется на довольно высоком уровне. Я думаю, что разумно ожидать около 90% или даже выше. Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, вероятно, покажут традиционно высокий уровень дисциплины, Саудовская Аравия, возможно, его даже немного перевыполнит. Также мы ожидаем хорошей дисциплины от России", — сказал эксперт в ходе вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

"Кроме того, Саудовская Аравия заявила, что с 1 июня снизит добычу еще на 1 миллион баррелей нефти в день, что должно улучшить общий уровень выполнения соглашения, и с июня он может превысить 100%", — продолжил он.

Как отметил аналитик, на рынке сейчас обсуждается два возможных варианта дальнейших действий ОПЕК+ — постепенное наращивание добычи согласно первоначальному плану, то есть рост добычи примерно на 2 миллиона баррелей нефти в сутки с 1 июля, либо сдвиг этого шага на более позднее время. Маринченко подчеркивает, что многое в данном случае будет зависеть от позиции России. Что касается Саудовкой Аравии, она, вероятно, попытается убедить участников рынка в необходимости снизить скорость планируемого наращивания добычи, так как ей менее комфортно при текущих ценах на нефть, чем России и некоторым другим странам.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Ряд участников альянса не исключали корректировки параметров сокращения на этих встречах, в частности в минэнерго Казахстана говорили, что на ней возможны более точные решения на период с июля. Министр энергетики РФ Александр Новак на этой неделе оценил текущий профицит на мировом рынке нефти в 7-12 миллионов баррелей в сутки, достижение баланса он ожидает в июне-июле благодаря росту потребления.