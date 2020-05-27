МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Участие России в сделке по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ является скорее вынужденным, после победы над пандемией коронавируса оно может прекратиться, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Эксперт отмечает, что несмотря на успех текущих мер альянса по балансировке рынка, более отдаленная перспектива ОПЕК+ остается туманной. "Все-таки это соглашение во многом стало возможно благодаря настойчивому посредничеству США", — сказал аналитик в ходе вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

"Соглашение можно считать скорее вынужденным и тактическим, нежели чем стратегическим, и не факт, что после победы над пандемией Россия продолжит координировать свои действия на рынке с ОПЕК, тем более, что среди людей, которые представляют российскую нефтегазовую отрасль, нет единого мнения относительно того, насколько целесообразно продолжение сотрудничества с ОПЕК", — считает Маринченко.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Минэнерго РФ тогда заявляло, что Россия твердо привержена выполнению новой сделки ОПЕК+ и при необходимости готова к принятию дальнейших мер вместе с альянсом и другими странами для стабилизации рынка.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.