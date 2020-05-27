МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Наблюдаемый кризис не сможет "убить" отрасль добычи сланцевой нефти в США, однако для ее возвращения к устойчивому росту нужны цены в 50 долларов за баррель нефти или выше, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Наивно считать, то текущий кризис убьет сланцевую отрасль. Сланец доказал свою живучесть в период предыдущих кризисов. В том числе, компании тогда добились больших успехов по снижению издержек и точки безубыточности. Мы сейчас видим, что компании готовят себя к тому что, возможно, придется существовать при цене в 30 долларов за баррель, а при текущих ценах можно ожидать снижения сланцевой добычи на 2-3 миллиона баррелей нефти в день и затем стабилизации", — сказал он в ходе вебинара "Нефтегазовая отрасль в России и в мире: в режиме выживания".

"Как только цены начнут восстанавливаться, с некоторым лагом на рынок начнет возвращаться и сланцевая добыча. Но, вероятно, для того чтобы сланец опять вышел на траекторию устойчивого роста, нужны цены в 50 долларов или выше", — полагает Маринченко.

Эксперт также отметил, что уровень активности в этой отрасли начал снижаться еще до пандемии нового коронавируса. Так, за 2019 год число буровых установок упало примерно на 20%, а к текущему моменту их количество в результате резкого падения цен на нефть обвалилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Минэнерго США в середине месяца понизило прогноз общей добычи нефти в стране по итогам текущего года на 70 тысяч баррелей в сутки — до 11,69 миллиона баррелей. На 2021 год прогноз также был снижен — на 130 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей. В 2019 году добыча нефти в США составила в среднем 12,23 миллиона баррелей в сутки.