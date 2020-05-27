МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Канадская провинция Альберта сократила добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, поддерживает усилия ОПЕК+ по снижению добычи, сообщается в релизе ОПЕК.

"Министр энергетики Альберты, Канада, Соня Савадж поддержала апрельское соглашение о корректировке добычи ОПЕК+, направленное на борьбу с падением спроса из-за COVID-19, и добавила, что ее провинция сократила добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в сутки из-за рыночных факторов", — говорится в сообщении.