МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом мировой рынок энергоносителей, была отмечена важность усилий по достижению договоренностей "ОПЕК+", сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся в среду.

"Продолжен обмен мнениями о ситуации на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле… договоренностей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти", — говорится в сообщении.