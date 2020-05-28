МОСКВА, 28 мая /ПРАЙМ/. Потери экономики Ливии, понесенные в результате блокады нефтяных портов страны, составляют приблизительно 5 миллиардов долларов, заявила Ливийская национальная нефтяная компания (NOC).

В конце марта компания отмечала, что суммарные потери от нефтяной блокады составляют около 3,809 миллиарда долларов.

"Суммарные потери в результате нынешних закрытий составили 4 943 976 768 долларов США, что невозможно компенсировать за счет резервов. Это является большим ущербом для экономического будущего страны, поскольку эта сумма могла бы покрыть часть государственных расходов, таких как выплата заработных плат, топливные субсидии, борьба с пандемией коронавируса или другое, учитывая, что эта пандемия уже легла тяжелым бременем на крупные нефтяные государства с сильной экономикой", — сообщается в заявлении компании.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи. В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в этих портах.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.