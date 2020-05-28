МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" и индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina завершают покупку земли для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса (НПЗ и НХК) на острове Ява в Индонезии, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление инвестиционного координационного совета Индонезии (BKPM).

"Совместное предприятие индонезийской Pertamina и российской "Роснефти" приобрело 92% от общей площади в 841 гектар земли, необходимой для нефтеперерабатывающего и нефтехимического проекта в Тубане", — говорится в сообщении. Представитель совета добавил, что некоторые экологические разрешения находятся на оформлении в сотрудничестве с министерством окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии. При этом совет ожидает, что НПЗ и НХК в Тубане начнут работать в 2026 году.

Агентство пишет, что вопрос приобретения земли затягивал разработку проекта с момента создания совместного предприятия в 2017 году. "Инвестиции в нефтеперерабатывающий проект оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов", — добавляет агентство.

В феврале "Роснефть" сообщила, что компания и индонезийская Pertamina могут принять инвестрешение по НПЗ/НХК в Индонезии в 2021 году. Совместное предприятие компаний PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia в октябре 2019 года запустило процесс проектирования комплекса в районе города Тубан, подписав контракт с испанской Tecnicas Reunidas SA на проведение базового (BED) и расширенного базового проектирования (FEED).

Компания PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia была создана в соответствии с соглашением, подписанным в октябре 2016 года. "Роснефть" владеет в предприятии долей в 45%, Pertamina – 55%.