МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и некоторые другие члены ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки не только в мае-июне, но и до конца года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в ОПЕК+ и российской нефтяной отрасли.

"Саудиты видят, что рынку по-прежнему нужна поддержка, и хотят продлить те же сокращения (на 9,7 миллиона баррелей в день — ред.) до конца года. Россия хочет того же, но проблема снова в нефтяных компаниях", — сказал один из источников в ОПЕК+.

"Конечно, если нам скажут продолжать сокращения, мы подчинимся. Но если со спросом все в порядке, мы не видим причин для изменения сделки", — сказал агентству источник в российской нефтяной компании.

ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Страны ОПЕК+ планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки 9-10 июня в режиме видеоконференции. А 8 июня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.