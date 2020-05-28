МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. США за неделю, завершившуюся 22 мая, увеличили импорт нефти из Саудовской Аравии в 2,5 раза — до 1,59 миллиона баррелей в сутки, что является максимумом с августа 2016 года, следует из данные управления энергетической информации министерства энергетики США.

В августе 2016 года недельный импорт нефти в США из королевства достигал 1,68 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия на прошедшей неделе стала вторым по величине экспортером нефти в США.

Кроме того, США за отчетный период нарастили импорт нефти у своего крупнейшего поставщика — Канады. Показатель вырос на 11% с уровня предыдущей недели, до 3,27 миллиона баррелей в сутки.

Также увеличился импорт нефти из Мексики, которая стала третьим крупнейшим поставщиком, — на 23%, до 855 тысяч баррелей в сутки. А на четвертом месте на прошедшей неделе был Ирак, поставки нефти которого выросли более чем в 3 раза и составили 422 тысячи баррелей в сутки.