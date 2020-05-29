МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. США в марте вновь лидировали по добыче нефти в мире, производя в среднем 12,716 миллиона баррелей в день и опережая по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые сохранили второе и третье места соответственно, свидетельствуют данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и доклада ОПЕК.

По данным EIA, США в марте уменьшили добычу на 0,2% по сравнению с февралем. В феврале добыча составляла 12,744 миллиона баррелей в день, а в марте 2019 года — 11,892 миллиона.

Согласно данным с сайта Минэнерго РФ, Россия в марте добыла 47,78 миллиона тонн нефти, что эквивалентно примерно 11,3 миллиона баррелей в сутки, добыча в феврале составляла также около 11,3 миллиона баррелей в день. В то же время, по информации майского доклада ОПЕК, добыча нефти в Саудовской Аравии в марте выросла на 3,1% по сравнению с февралем и составила 9,997 миллиона баррелей в сутки.

США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,103 миллиона баррелей в сутки против 10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года. После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,974 миллиона баррелей в сутки.

Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре 2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет.