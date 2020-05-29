МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" досрочно прекратил полномочия четырех членов правления и увеличил его состав с пяти до восьми человек, говорится в материалах компании.

"Досрочно, с даты принятия соответствующего решения советом директоров ПАО "АНК "Башнефть", прекратить полномочия членов правления ПАО АНК "Башнефть": Журавлева Владимира Николаевича, Лазеева Андрея Николаевича, Никонова Василия Владиславовича, Соловых Виктора Ивановича", — говорится в сообщении.

Также увеличен с пяти до восьми человек количественный состав правления. "Определить количественный состав правления ПАО "АНК "Башнефть" с даты принятия соответствующего решения советом директоров общества – восемь человек", — отмечается в документах.