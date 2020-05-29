МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Россия в марте 2020 года сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 20,008 миллиона баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA).

Показатель вырос на 12,4% по сравнению с февралем. Таким образом, на первом месте в марте осталась Канада, поставив в США 135,3 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 24,8 миллиона баррелей. Саудовская Аравия сохранила четвертую строчку рейтинга, поставив 13,808 миллиона баррелей.

Что касается только нефти, то тут Россия находится все еще на седьмом месте, поставив в США 4,9 миллиона баррелей (158 тысяч баррелей в сутки) — почти в 1,5 раза больше уровня февраля. На первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия, Колумбия, Ирак, Эквадор.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте снизился на 1,3% — до 8,345 миллиона баррелей в сутки, а экспорт вырос на 3,6% — до 9,621 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце уменьшился на 3,4% — до 6,296 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 4%, до 3,557 миллиона баррелей в сутки.