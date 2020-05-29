МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту после публикации еженедельных данных по числу буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.33 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53% — до 36,22 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на Brent снижалась на 0,85% — до 34,99 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,21% — до 33,78 доллара за баррель.

Цены на нефть восстанавливаются после падения более чем на 2% в ходе торгов. Котировки перешли к росту после того, как нефтегазовая компания Baker Hughes опубликовала еженедельные данные, согласно которым за неделю, завершившуюся 25 мая, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 15, до 222 агрегатов. Это уже 11-е снижение подряд.

Инвесторы с оптимизмом восприняли эти данные, после того как накануне стало известно, что запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 7,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали уменьшения показателя на 1,9 миллиона баррелей.

При этом неопределенность в отношениях США и Китая продолжает оказывать давление на цены на нефть. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже в пятницу проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против КНР в ответ на действия в Гонконге.

"Сейчас немного нестабильная среда. Если это (конфликт США и КНР — ред.) повлияет на отношения до такой степени, что китайцы не будут экспортировать нефть из США, то эффект будет отрицательный", — отметил старший директор по нефтяным рынкам консалтинга ICF Том О'Коннон (Tom O"Connor), чье мнение приводит агентство Блумберг.