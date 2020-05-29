МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 5%, стоимость нефти марки WTI поднялась выше 35 долларов за баррель впервые с 11 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.33 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 4,63% — до 35,27 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,41% — до 37,62 доллара за баррель. Минутами ранее удорожание обеих марок превышало 5%.