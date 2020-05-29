МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть по итогам мая выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений: WTI прибавила более 88%, а Brent — почти 50%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов мая нефть марки WTI подорожала на 88,4%, до 35,49 доллара за баррель, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 49,7%, до 37,8 доллара за баррель. Предыдущий рекордный месячный прирост нефти обеих марок был зафиксирован около 30 лет назад — в сентябре 1990 года, тогда стоимость Brent выросла на 46%, WTI подорожала на 44,6%.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Падение цен на нефть продолжилось в апреле. Пандемия коронавируса, распространяясь по всему миру, привела к падению спроса на сырье, что усугубило положение на нефтяном рынке. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Однако инвесторы решили, что меры, принятые ОПЕК+, окажутся недостаточными, и цены на нефть продолжили опускаться. Цена на нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории стала отрицательной и опустилась до минус 40,32 доллара за баррель. В этом же месяце нефть марки Brent подешевела до 15,98 доллара за баррель, минимума с 11 декабря 1999 года.

В мае страны по всему миру начали постепенно снимать карантинные меры и возобновлять производство, что повысило спрос на нефть. Вместе с этим ряд стран, среди которых Саудовская Аравия и Кувейт, заявили о намерении в июне сократить добычу нефти сверх условий сделки ОПЕК+. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 9-10 июня.